İran'da polis eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Açıklamada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtildi.Abone ol
İran'ın Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının düştüğü ve uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin Reşt kenti yakınlarında polis eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, uçaktaki pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtildi. Yetkililer, uçağın modeline ilişkin bilgi paylaşmadı.