BIST 9.666
DOLAR 35,47
EURO 36,71
ALTIN 3.069,72
HABER /  SPOR

Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, Enis Bardhi ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Abone ol

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, Enis Bardhi'ye fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu’nun Gaziantep programı ertelendi
İmamoğlu’nun Gaziantep programı ertelendi
Arkadaşlarının doğum gününe katılıp dönüşte hayata veda ettiler
Arkadaşlarının doğum gününe katılıp dönüşte hayata veda ettiler
Emre Belözoğlu Antalyaspor'daki hedefini imza töreninde açıkladı
Emre Belözoğlu Antalyaspor'daki hedefini imza töreninde açıkladı
Güler'den Suriye açıklaması: Operasyonlar devam ediyor
Güler'den Suriye açıklaması: Operasyonlar devam ediyor
Yeni Yol TBMM'de ilk Grup Toplantısını yaptı
Yeni Yol TBMM'de ilk Grup Toplantısını yaptı
Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Bankada hesabı olanlar dikkat! Listede adı olanlar hemen şubeye koşsun
Bankada hesabı olanlar dikkat! Listede adı olanlar hemen şubeye koşsun
Bakanlık duyurdu! 81 ilde ücretsiz olacak
Bakanlık duyurdu! 81 ilde ücretsiz olacak
Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti
Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti
Sırrı Süreyya Önder ikinci İmralı ziyaretine başvuru için tarih verdi
Sırrı Süreyya Önder ikinci İmralı ziyaretine başvuru için tarih verdi
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında Medipol’de erken teşhisin önemine dikkat çekildi
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında Medipol’de erken teşhisin önemine dikkat çekildi