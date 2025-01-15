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Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti

Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti

Çanakkaleli ortaokul öğrencisi Balıkesir'de gezerken yerde bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yaklaşık 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti.

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Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, bir gezi için Balıkesir'in Edremit ilçesine gitti.

Burada gezdiği sırada yerde sikke bulan Islak, bunu okulun sosyal bilgiler öğretmeni Erdinç Özdinç ile Troya Müzesi'ne teslim etti.

Müzede yapılan incelemede sikkenin, milattan sonra 10'uncu yüzyılla tarihlendirilen Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, öğrenci Islak ve öğretmeni Özdinç'e gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Troya Müzesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Edremit’te bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi, sosyal bilgiler öğretmeni Erdinç Özdinç eşliğinde müzemize teslim etti. 1934 senesinde henüz 11 yaşındayken müzemize bir Roma Dönemi steli bağışlayan Necdet ve geçtiğimiz sene evlerinin yakınında bulduğu sikkeyi bağışlayan 10 yaşındaki Onur Çimen'den sonra Ali Osman Islak üçüncü çocuk bağışçımız oldu. Kültür varlıklarımız Alilere, Necdetlere, Onurlara emanet. Geçmişimiz gibi geleceğimiz de onlara emanet. Çok yaşayın çocuklar."

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