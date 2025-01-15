BIST 9.726
DOLAR 35,49
EURO 36,60
ALTIN 3.065,00
HABER /  GÜNCEL

Güler'den Suriye açıklaması: Operasyonlar devam ediyor

Güler'den Suriye açıklaması: Operasyonlar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin, "Her şey devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güler, bir basın mensubunun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili sorusuna, "Disiplin Kurulu'na çıkıyorlar, oradaki insanlar inceliyorlar. Siz her çizilene, yazılana inanıyor musunuz?" cevabını verdi.

Bir basın mensubunun Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin sorusu üzerine Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi.

Bakan Güler, disiplin süreci yürütülen teğmenler hakkında sahte tutanak tutulduğu iddiasına ilişkin, "Bir disiplin kuruluna çıkıyorlar. Oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Her yazılana, çizilene inanıyor musunuz? Söyleyeceklerimizin hepsini söyledik" dedi.

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Yol TBMM'de ilk Grup Toplantısını yaptı
Yeni Yol TBMM'de ilk Grup Toplantısını yaptı
Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Bakanlık duyurdu! 81 ilde ücretsiz olacak
Bakanlık duyurdu! 81 ilde ücretsiz olacak
Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti
Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti
Sırrı Süreyya Önder ikinci İmralı ziyaretine başvuru için tarih verdi
Sırrı Süreyya Önder ikinci İmralı ziyaretine başvuru için tarih verdi
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında Medipol’de erken teşhisin önemine dikkat çekildi
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında Medipol’de erken teşhisin önemine dikkat çekildi
İran'da polis eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!
İran'da polis eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor
İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi
Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı
Dervişoğlu'ndan DEM heyetine: Size ne verecekler de yolunuzdan döneceksiniz?
Dervişoğlu'ndan DEM heyetine: Size ne verecekler de yolunuzdan döneceksiniz?