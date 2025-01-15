Emre Belözoğlu Antalyaspor'daki hedefini imza töreninde açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, "Antalyaspor'un 1,8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz." dedi.

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Kırmızı-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşan Belözoğlu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Belözoğlu, törende yaptığı konuşmada Alex ile görüştüğünü ve bilgi aldığını, mevcut kadroyla çok daha iyi yerlere gelebileceklerini dile getirdi.

Antalyaspor'un ligin ilk yarısını 21 puanla tamamladığın anımsatan Belözoğlu, "Antalyaspor'un 1,8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Her takıma ayrı ayrı hazırlıklarımız olacak. Bu planları inşallah en kısa sürede sahada uygular ve camiayı mutlu ederiz." diye konuştu.

Takıma oyun anlamında çok hızlı dokunuşlarının olacağını anlatan Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Alex benim çok yakın, birlikte futbol oynadığım arkadaşım. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlerle ilgili konuşmadım. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan çok daha zor bir meslek. İstenilen oyunu oturtmak için altını doldurabileceğiniz birçok parametreye ihtiyaç var. Alex, bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Futbolda ayrılıklar olabiliyor. Daha güçlü bir oyun ve mevcut kadroyla beraber ilk yarıda yakalanan puanın 8-9 puan üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Aldığımız skorlarla sponsorların kulübü destekleri artacak"

Türkiye'de futbol ekonomisinin herkes tarafından bilindiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Kulüplerin hayatta kalmasının zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bazen hayatta verdiğiniz en zorlu karar en doğru karar olabiliyor. Bu kulübün durumuyla alakalı haberdarım. Başkanla açık ve net bir toplantı yaptık. Kariyerim boyunca başarılı da başarısız da dönemler yaşadım. Hepsini tecrübe bildim. Aldığımız skorlarla sponsorların kulübe destekleri artacak. Antalya bugün Avrupa'nın en büyük 4'üncü turizm merkezi. Bu şehri değerli kılacak bütün parçalarıyla ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kendimi bu parçalardan biri olarak hissediyorum. Bu taşın altına elimi sokarken hiç düşünmedim."

"Bazen futbolda hızlı reaksiyon göstermek gerekiyor"

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yeni heyecan, enerji ve hedeflerle Türkiye'de futbol kariyeri ve kişiliği herkes tarafından bilinen Emre Belözoğlu ile anlaştıklarını söyledi.

Antalyaspor'un Belözoğlu ile başarı grafiğinin yükseleceğine inandığını vurgulayan Boztepe, "Alex hoca çok karakterliydi ve dostluğumuz sürecek. Bazen futbolda hızlı bir şekilde reaksiyon göstermek gerekiyor. İnşallah Emre hoca ile birlikteliğimiz uzun sürer. Antalyaspor için ciddi emek harcıyoruz. Kendi işlerimizi arka plana atıp Antalyaspor için çabalıyoruz. Şehrin bir reaksiyon göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.