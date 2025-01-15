Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: İşte Lucas Silva Melo'nun (Tuta) bonservisi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta'nın transferi için anlaşma sağlanırken, Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig ekipleri, 7 Şubat'a kadar açık kalacak ara transfer pencersinde çalışmalarına başlarken, Fenerbahçe; stoper bölgesine takviye isteyen Mourinho'nun isteği doğrusunda rotasını Bundesliga'ya çevirdi.
NTV'de yer alan habere göre, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile bir süredir pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta (25) transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Brezilyalı stoper ile sözleşme ayrıntılarını konuşan Fenerbahçe, Tuta'yı 20 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Sarı lacivertlileri Tuta için Frankfurt'a 10 milyon ve bonuslar şeklinde bir teklif yaptı.