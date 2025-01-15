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Acun Ilıcalı 'Teklif yaptık' demişti! İngilizlerden cevap

Acun Ilıcalı 'Teklif yaptık' demişti! İngilizlerden cevap

Newcastle United, Fenerbahçe'nin Lloyd Kelly için yaptığı teklifi reddetti. İngiliz basını, sarı lacivertli ekibin yaptığı teklifin detaylarını açıkladı.

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Fenerbahçe,  Newcastle United forması giyen Lloyd Kelly için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ilgilendiklerini ve teklif yaptıklarını açıkladığı Lloyd Kelly için kulübünden cevap geldi.

TEKLİF REDDEDİLDİ!

The Athletic'in haberine göre; Newcastle United, Fenerbahçe'nin Lloyd Kelly için yaptığı 11 milyon poundluk teklifi reddetti.

Acun Ilıcalı oyuncu için; "Lloyd Kelly transferi için görüşüyoruz. İlgilendiğimiz bir oyuncu. Anlaşabilirsek bu oyuncunun transferini gerçekleştireceğiz." demişti. 

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ!

Lloyd Kelly'nin Newcastle United ile 30 Haziran 2029 yılına kadar sözleşmesi buluyor. Sol ve sağ stoper olarak görev yapabilen oyuncunun, güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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