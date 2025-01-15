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Borussia Dortmund’da Nuri Şahin ile yollar ayrılıyor

Borussia Dortmund’da Nuri Şahin ile yollar ayrılıyor

Borussia Dortmund'da Holstein Kiel mağlubiyeti sonrası teknik direktör Nuri Şahin'in görevden alınacağı iddia edildi. Bild'in haberine göre sportif direktör Lars Ricken, kötü sonuçlar nedeniyle Şahin'le yolları ayırmak isterken, İspanyol basını yerine Erik ten Hag'ın getirileceğini öne sürdü.

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Son olarak deplasmanda konuk olduğu Holstein Kiel'e 4-2 mağlup olan Borussia Dortmund’da teknik direktör Nuri Şahin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takımdan gönderiliyor

Bild’de yer alan haber göre Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin ile yollarını ayırmak istiyor.

Bundesliga'da 17 maçta topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan Dortmund’da, Nuri Şahin’in ayrılığı sonrası yerine gelecek isim de belli oldu.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre ise Nuri Şahin'in yerine Erik ten Hag takımın başına gelecek.

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