Yüksel Güran'ın tutukluluğuna avukatından itiraz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

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Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.