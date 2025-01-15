Bolu'da ev sahibi kiracı tartışmasında kan aktı

Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı. Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, ev sahibi N.G, oğlu E.G. ve kiracısı M.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonucu ev sahibi N.G'nin silahını çıkarması üzerine M.Ş. kaçmaya başladı. N.G. peşinden gittiği kiracıya ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği M.Ş. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.