Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı stoper için Galatasaray devrede

İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos için Galatasaray'ın da devreye girerek İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

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Transfer döneminin başlaması ile Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

GALATASARAY, ASTON VİLLA İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe'nin de stoper transferi için ilgilendiği isimlerden olan Brezilyalı Diego Carlos için Aston Villa'yla görüştüğü iddia edildi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu haberde, Diego Carlos'un Aston Villa'dan ayrılabileceği aktarıldı.

İtalyan gazeteci haberinde, İngiliz ekibinin de Sevilla'nın Fransız stoperi Loic Badé için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

ASTON VİLLA YASİN ÖZCAN'I İSTİYOR

Bilindiği üzere Unai Emery'nin takımı Aston Villa, Kasımpaşa'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Yasin Özcan'ı da kadrosuna katmak istiyor.

Birmingham temsilcisinin stoper transferini resmiyete dökmesi durumunda Diego Carlos'un ayrılmasına izin vermesi bekleniyor.