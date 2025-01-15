Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da: Enflasyon beklentisi düşüyor

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon geriliyor, hizmet enflasyonu gevşiyor. Kira enflasyonunda aşağı yönlü trend izleniyor. Şirketlerin enflasyon tahminleri iyileşiyor. Hane halkı enflasyon beklentileri de düzelmeye başladı" açıklamasını yaptı.Abone ol
TCMB Başkanı Karahan, BofA'nın bugün Londra'da düzenlediği Türkiye etkinliğinde Ekonomik ve Parasal Görünüm konulu sunum gerçekleştirdi.
Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Enflasyon geriliyor, hizmet enflasyonu gevşiyor. Kira enflasyonunda aşağı yönlü trend izleniyor. Şirketlerin enflasyon tahminleri iyileşiyor. Hane halkı enflasyon beklentileri de düzelmeye başladı.