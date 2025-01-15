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Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da: Enflasyon beklentisi düşüyor

Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da: Enflasyon beklentisi düşüyor

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon geriliyor, hizmet enflasyonu gevşiyor. Kira enflasyonunda aşağı yönlü trend izleniyor. ⁠Şirketlerin enflasyon tahminleri iyileşiyor. ⁠⁠Hane halkı enflasyon beklentileri de düzelmeye başladı" açıklamasını yaptı.

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TCMB Başkanı Karahan, BofA'nın bugün Londra'da düzenlediği Türkiye etkinliğinde Ekonomik ve Parasal Görünüm konulu sunum gerçekleştirdi.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Enflasyon geriliyor, hizmet enflasyonu gevşiyor. Kira enflasyonunda aşağı yönlü trend izleniyor. ⁠Şirketlerin enflasyon tahminleri iyileşiyor. ⁠⁠Hane halkı enflasyon beklentileri de düzelmeye başladı.

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