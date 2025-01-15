İstanbul Valiliği'nden sahte alkol açıklaması: Son 48 saatte...

İstanbul'da sahte içki nedeniyle yılbaşından bu yana 34 kişi hayatını kaybederken, son 48 saatte 23 can kaybı yaşandı ve 32 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Valilik, sahte alkol üretenlere karşı operasyonların sürdüğünü, 29 ton sahte alkole el konulduğunu ve 64 işletmenin kapatıldığını açıkladı.

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Geçen yılın son günlerinde ölümlerle gündeme gelen sahte içki üretimi ve satışı 2025'in ilk haftalarında da devam ediyor. Son 3 günde İstanbul'da sahte içki sebebiyle can kayıpları daha da arttı.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde sahte içkiden zehirlenen birçok kişi hastanelere başvurdu.

İstanbul Valiliği, son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana geldiğini ve 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam ediliyor.

Açıklamada, yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e çıktığı belirtildi.

Valilikten yağılan açıklamada şöyle;

"13.01.2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir.

(01.01.2025 tarihinden bu yana İstanbul’da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir)

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.

Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.

01.01.2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur.

Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır."