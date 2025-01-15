Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Hamas ve İsrail arasında devam eden Gazze için ateşkes anlaşması görüşmelerinde sona gelinirken; üzerinde çalışılan anlaşmanın detayları da belli oldu. Anlaşmaya göre 6 hafta içinde Hamas, 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

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İsrail'in biri yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze için ateşkes anlaşmasında sona gelindi. Taraflardan olumlu açıklamalar gelirken üzerinde çalışılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

33 İÇİN İSRAİLLİ REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

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Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

İSRAİLLİ BAKAN YARINI İŞARET ETTİ

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkesi de içerek esir takası anlaşmasının yarın İsrail hükümeti tarafından imzalanacağını duyurdu.

Gün içerisinde de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının "her an" gerçekleşebileceğini duyurmasının ardından Tel Aviv'den yeni bir açıklama gelmiş, İsrailli yetkililer, Hamas'ın Katarlı müzakereciler tarafından paylaşılan ateşkes ve rehinelerin iadesi önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

FİLİSTİN KAYNAKLARI DA DOĞRULADI

Filistin kaynakları da İsrail'den Gazze'den çekilmeyi içeren haritayı aldıktan sonra Hamas'ın anlaşmaya olumlu yanıt verdiğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması görüşmeleri Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülüyor.