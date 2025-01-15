Ekrem İmamoğlu, Bakan Işıkhan ile görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

BAKAN IŞIKHAN: SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TALEPLERİNİ DİNLEDİK

Bakan Işıkhan, sosyal medyadan ziyarete dair şu paylaşımı yaptı:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.