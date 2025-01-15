BIST 9.740
DOLAR 35,46
EURO 36,53
ALTIN 3.072,81
HABER /  POLİTİKA

Bakan Güler, Suriye heyetiyle görüştü

Bakan Güler, Suriye heyetiyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile görüştü.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Şeybani'nin Ankara ziyareti dolayısıyla Dışişleri Bakanlığındaki 3+3 formatındaki toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hattab da yer aldı.

Öte yandan, Bakan Güler, toplantının ardından Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Kasra ile ikili görüşme de gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Afrika'nın Stilfontein madeninden 78 kaçak madencinin cesedi çıkarıldı
Güney Afrika'nın Stilfontein madeninden 78 kaçak madencinin cesedi çıkarıldı
ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
Donald Trump açıkladı: Gazze'de ateşkes sağlandı
Donald Trump açıkladı: Gazze'de ateşkes sağlandı
Ekrem İmamoğlu, Bakan Işıkhan ile görüştü
Ekrem İmamoğlu, Bakan Işıkhan ile görüştü
İstanbul Valiliği'nden sahte alkol açıklaması: Son 48 saatte...
İstanbul Valiliği'nden sahte alkol açıklaması: Son 48 saatte...
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi
Hakan Fidan tarih verdi: Halep Başkonsolosluğu faaliyete geçecek!
Hakan Fidan tarih verdi: Halep Başkonsolosluğu faaliyete geçecek!
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da: Enflasyon beklentisi düşüyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da: Enflasyon beklentisi düşüyor
Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı
Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları ortaya çıktı
Abdulkadir Uraloğlu: Konya çevre yolu 2. kesiminin açılışı 17 Ocak'ta
Abdulkadir Uraloğlu: Konya çevre yolu 2. kesiminin açılışı 17 Ocak'ta
İstanbul Barosu'ndan kritik karar
İstanbul Barosu'ndan kritik karar
Yunan'da Türkiye korkusu! 'Yeni Osmanlı olacaklar'
Yunan'da Türkiye korkusu! 'Yeni Osmanlı olacaklar'