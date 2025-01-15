Donald Trump açıkladı: Gazze'de ateşkes sağlandı

Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlandığını ve esirlerin kısa sürede serbest bırakılacağını açıkladı. Anlaşmaya göre İsrail, bazı Filistinli tutukluları serbest bırakacak, insani yardımlar Gazze'ye ulaşacak ve ateşkesin devamında İsrail ordusu kademeli olarak bölgeden çekilecek.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Reuters'a konuşan İsrailli yetkili Hamas'ın Gazze ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini söyledi. Filistin kaynakları Hamas'ın anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini doğruladı.

İsrail güvenlik kabinesi toplanacak

İsrail kabinesi yarın anlaşmayı onaylamak için toplanacak.

İşte anlaşmanın ayrıntıları

Reuters haber ajansı anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre ateşkesı̇n devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insanı yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsraı̇l, 7 Ekı̇m 2023 tarı̇hı̇nden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Fı̇lı̇stı̇nlı̇ kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak.

Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

İsraı̇l her sivil rehineye karşılık 30 her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

Trump: Bu ateşkes benim zaferim

Trump, sosyal medya hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı. "Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı. Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.