AK Parti Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nda değişim yaşanıyor. Eyüp Kadir İnan, görevi Yusuf İbiş'e devredeceğini duyurarak, 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak 7. Olağan Kongre'nin hayırlı olmasını diledi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşanıyor. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresinde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevinin Yusuf İbiş'e verileceğini açıkladı.

'Gençlik Kolları Başkanlığımız Yusuf İbiş kardeşimize emanet'

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İnan şu ifadeleri kullandı:

"Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Yusuf İbiş kardeşimize emanet. Ömrümüzün en kıymetli vazifesini tamamlamanın gururunu ve Yusuf İbiş kardeşimizin, devrettiğimiz bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını taşıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a AK Gençlik teşkilatımıza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz.

17 yaşımda üye olarak katıldığım, Okul Başkanlığı, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir İl Başkan Yardımcılığı, MKYK üyeliği, İzmir İl Başkanlığı ve son olarak Genel Başkan olarak görev yaptığım AK Parti Gençlik Kollarımızda başından sonuna kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

“Gençliğinle Türkiye’ye Yön Ver” diyerek; 27 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizde tüm kardeşlerimizi, büyüklerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Kongremiz; ülkemize, milletimize ve gençliğimize hayırlı olsun."