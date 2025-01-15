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Hamas: Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu

Hamas: Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu

Gazze'de İsrail ile yapılan ateşkesi Hamas, "direnişin ve dünyanın özgür bireylerinin zaferi" olarak yorumladı.

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7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusu tarafından 50 bine yakın sivilin katledildiği, altyapısının neredeyse yok edildiği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin göçe zorlandığı Gazze'de bir kez daha ateşkes sağlandı.

Uzun ve kırılgan görüşmelerin yapıldığı Mısır'ın başkenti Kahire'den çıkan ateşkes kararı sonrası Hamas'tan ilk açıklama geldi.

"MÜCADELEMİZDE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Hamas, ateşkesin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, gelişmeyi halklarının, direnişlerinin ve dünyanın özgür bireylerinin zaferi olarak nitelendirdi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bu ateşkes anlaşması, halkımızın kararlı direnişi ve Gazze’deki kardeşlerimizin 15 aydan fazla süren destansı dayanışmasının bir sonucudur. Anlaşma, düşmanla yürütülen mücadelemizde tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, halkımızın özgürlüğe ulaşma hedefi için atılmış önemli bir adımdır. Sorumluluğumuzun bilinciyle, Siyonist saldırıların son bulması, kanın akmasının durması ve soykırımın engellenmesi amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Gazze’ye destek olan, halkımızla dayanışma gösteren ve onurlu bir duruş sergileyen tüm özgür insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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