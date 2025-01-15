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RTÜK'ten açıklama! Zahide Yetiş'in programına inceleme

RTÜK'ten açıklama! Zahide Yetiş'in programına inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

'İNCELEME BAŞALTILMIŞTIR'

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Zahide Yetiş'in sunduğu programda, geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan Mehmet yayına çıkmıştı. Programa katılan Mehmet'e, Zahide Yetiş, karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istemişti.

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