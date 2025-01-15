Trump'tan ateşkes kararı sonrası yeni açıklama

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuştu. Trump, sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı yeni açıklamada, bu anlaşmanın ardından Tarihi İbrahim Anlaşmaları'nı genişletme çabalarını sürdüreceğini belirterek, Orta Doğu'da barış için daha fazla adım atılacağını vurguladı.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sahibi olduğu "Truth Social" adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkese vardığını açıkladı.

Seçilmiş Başkan Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bu zafer tüm dünyaya Trump yönetiminin barış arayacağını gösterdi'

Bu destansı ateşkes anlaşması, sadece Kasım ayında elde ettiğimiz tarihi zafer sonucunda gerçekleşebilirdi. Bu zafer, tüm dünyaya Trump yönetimimin barış arayacağını ve tüm Amerikalıların ve müttefiklerimizin güvenliğini sağlamak için anlaşmalar müzakere edeceğini gösterdi.

Amerikan ve İsrailli rehinelerin aileleri ve sevdikleriyle yeniden bir araya gelmek üzere evlerine dönecek olmasından büyük mutluluk duyuyorum.

'Tarihi İbrahim anlaşmalarını daha da genişleteceğiz'

Anlaşmayla birlikte, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un çabalarıyla Ulusal Güvenlik ekibim, İsrail ve müttefiklerimizle yakın iş birliği yapmaya devam edecek ve Gazze’nin bir daha asla teröristlerin sığınağı haline gelmemesini sağlayacak.

Bölgede güç yoluyla barış anlayışını teşvik etmeye devam edeceğiz. Ateşkesten doğan ivmeyle Tarihi İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceğiz. Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı.

'Daha Beyaz Saray'da olmadan bile çok şey başardık'

Beyaz Saray’da olmadan bile çok şey başardık. Bir de Beyaz Saray’a geri döndüğümde ve yönetimim tam anlamıyla göreve geldiğinde, olabilecek harika şeyleri bir hayal edin.

2017-2021 döneminde ABD'yi yöneten seçilmiş başkan, dört yıllık aranın ardından 20 Ocak Pazartesi günü Washington'da, Ulusal Kongre'de yemin edip Beyaz Saray'a geri dönecek.

Ne olmuştu?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Trump, "Orta Doğu'da anlaşma sağlandı. Rehineler serbest bırakılacak." demişti.