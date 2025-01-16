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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, anlaşmanın bölge ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmadıklarını ve Gazze'nin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de alınan ateşkes kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Filistin Direniş Hareketi HAMAS ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"Kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz"

Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

"Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz"

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."

 

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