Çaykur Rizespor'da ayrılık! Lig'e transfer oldu

Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu. Yeşil-mavili kulüp, Keser'in geçici transferi için Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığını ve futbolcuya başarılı bir sezon dilediklerini belirtti.Abone ol
Çaykur Rizespor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni mücadelesinde sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.”