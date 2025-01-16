BIST 9.740
DOLAR 35,47
EURO 36,61
ALTIN 3.073,87
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor'da ayrılık! Lig'e transfer oldu

Çaykur Rizespor'da ayrılık! Lig'e transfer oldu

Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu. Yeşil-mavili kulüp, Keser'in geçici transferi için Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığını ve futbolcuya başarılı bir sezon dilediklerini belirtti.

Abone ol

Çaykur Rizespor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni mücadelesinde sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de ateşkes sonrası ilk açıklama
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Emeklilerin maaş zamları e-Devlet sistemine yüklendi
Trump'tan ateşkes kararı sonrası yeni açıklama
Trump'tan ateşkes kararı sonrası yeni açıklama
Hamas'tan Türkiye dahil 5 ülkeye teşekkür
Hamas'tan Türkiye dahil 5 ülkeye teşekkür
Hamas: Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu
Hamas: Ateşkes, Filistin direnişi ve kararlılığının bir sonucu
RTÜK'ten açıklama! Zahide Yetiş'in programına inceleme
RTÜK'ten açıklama! Zahide Yetiş'in programına inceleme
Katar'dan 'Gazze' açıklaması: Bu bir fırsattır
Katar'dan 'Gazze' açıklaması: Bu bir fırsattır
AK Parti Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi
AK Parti Gençlik Kolları'nda bayrak değişimi
Twente maçında Beşiktaş taraftarı olacak mı? Açıklandı...
Twente maçında Beşiktaş taraftarı olacak mı? Açıklandı...
Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı
Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı
Bakan Güler, Suriye heyetiyle görüştü
Bakan Güler, Suriye heyetiyle görüştü
Güney Afrika'nın Stilfontein madeninden 78 kaçak madencinin cesedi çıkarıldı
Güney Afrika'nın Stilfontein madeninden 78 kaçak madencinin cesedi çıkarıldı