Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı. AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

*Tuncay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi. Gözaltına alındı. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek ve cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor. *Mustafa Türkay Sonel: Vali Tuncay Sonel’in oğlu. Tutuklandı. Gülistan Doku’ya tecavüz etmekle, hamile olduğunu öğrenince de öldürmekle suçlanıyor. *Erdoğan Elaldı: İl Özel İdaresi çalışanı. Gülistan Doku ile en son temas kuran kişi. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. *Gökhan Ertok: İhraç edilmiş bir polis. “Gülistan Doku’nun telefon verilerine erişip son mesaj trafiğini silmekle (Kişisel verileri ele geçirip delil yok etmekle) ve suçluyu kayırmakla” suçlanıyor. Tutuklandı. *Şükrü Eroğlu: Vali Tuncay Sonel’in koruması. Valiyle birlikte soruşturmayı yanlış yönlendirip cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor. Tutuklandı. *Çağdaş Özdemir: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi. Gülistan Doku’nun muayene için gittiği hastanenin yöneticisi ve hastane görüntülerini sildirmekle suçlanıyor. *Süleyman Önal ve Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi’nde teknik personel. Kamera kayıtlarını silmekle suçlanıyorlar. *Uğurcan Açıköz: Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temas eden isimlerden biri. *Zeynal Abakarov: Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temasta. Baş zanlılar arasında. *Cemile Yücer ve Engin Yücer: Zeynal Abakarov’un annesi ve üvey babası. Suç delillerini yok etmek ve gizlemekle suçlanıyor. *Umut Altaş: Baş şüphelilerden. Yurt dışına gitmiş. İtirafları soruşturmaya yön verdi. *Celal Altaş ve Nurşen Arıkan: Umut Altaş’ın anne babası. Delilleri karartmakla suçlanıyorlar.