Belediye binasında kan konduran olay! Başkanın sekreterine satırla saldırdı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde belediye binasına giren bir şahıs, Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın sekreterine satırla saldırdı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan personel hastaneye kaldırılırken, saldırgan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Aybastı ilçesi, bugün belediye binasında gerçekleşen kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, belediye binasına gelen Y. D. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Başkan Sekreteri A. D. ile tartışmaya başladı.

Aybastı ilçesinde belediye binasında meydana gelen olayda, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Başkan Sekreteri'ne satırla saldırdı.
Saldırgan Y. D. isimli şahıs, Başkan Sekreteri A. D. ile tartıştıktan sonra satırla saldırdı.

Saldırıda A. D. başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartışmanın ardından Demirkale'nin arkasını dönmesini fırsat bilen saldırgan, yanında getirdiği satırla talihsiz personelin başına vurdu. Kanlar içinde kalan Demirkale, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yapılan saldırıya tepki göstererek, "Kamu hizmetini fedakârca sürdüren çalışma arkadaşımıza yönelen bu saldırı, sadece bireysel bir şiddet eylemi değil; devlet ciddiyetine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yapılmış açık bir saldırıdır. Şükürler olsun ki personelimizin sağlık durumu iyidir. Ancak yaşanan bu vahim olay, asla sıradanlaştırılamaz ve görmezden gelinemez. Bu çirkin saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, failin hak ettiği en ağır cezayı alması ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi. Olayın ardından saldırgan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

