Beykoz’daki İshak Ağa Çeşmesi restorasyon skandalından İstanbul Büyükşehir Belediyesi çıktı

Beykoz’un su medeniyetine damga vuran İstanbul Gümrük Emini İshak Ağa’nın 300 yıllık mirası, Yalıköy’de ‘restorasyon’ adı altında yok edildi iddiası bugün birçok basın yayın organında geniş yer buldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile restorasyon çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını açıkladı.

İSTANBUL'un Beykoz ilçedeki üç büyük İshak Ağa çeşmesinden biri olan eseri bugün bazı basın yayın organları, özgün silindir gövdesi ve tarihi kitabesinin silindiği; yerine hiçbir estetik değeri olmayan dikdörtgen bir mermer kütlesi kondurulduğu iddiası ile haber olarak sundu. Vakıflar Genel Müdürlü bu iddialara cevap verdi ve 'İshak Ağa Çeşmesi’ne yönelik restorasyon uygulaması, Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır' açıklaması yaptı.

İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama

Beykoz’daki İshak Ağa Çeşmesi’ne ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle kurumumuzun sorumluluğuna dair hatalı bir değerlendirme ortaya çıkmıştır. Söz konusu çeşmenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunmasından hareketle yapılan yorumlar, uygulamaya ilişkin sorumluluğun kurumumuzla ilişkilendirilmesine yol açmıştır. İshak Ağa Çeşmesi’ne yönelik restorasyon uygulaması, Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmî kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor; İshak Ağa Çeşmesi’nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.