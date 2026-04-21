BIST 14.399
DOLAR 44,89
EURO 52,91
ALTIN 6.903,13
HABER /  SEÇİM

6 beldede ara seçim yapılacak! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Konferans Salonu'ndaki kura törenine, YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yener, 7 Haziran'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimlerin yapılacağını ifade etti.

YSK Başkanı Yener, 27 siyasi partinin seçime katılacaklarını YSK'ye bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kura sonucu partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle sıralandı:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

ÖNCEKİ HABERLER
Belediye binasında kan konduran olay! Başkanın sekreterine satırla saldırdı
Belediye binasında kan konduran olay! Başkanın sekreterine satırla saldırdı
AVM'lere girişler ücretli mi olacak? DMM'den açıklama geldi
AVM'lere girişler ücretli mi olacak? DMM'den açıklama geldi
Gülistan Doku'nun kaydını sildirdi denmişti! Tutuklanan başhekimin ifadesine bakın
Gülistan Doku'nun kaydını sildirdi denmişti! Tutuklanan başhekimin ifadesine bakın
41 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 111 şüpheli gözaltına alındı, işlem hacmi şoke etti
41 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 111 şüpheli gözaltına alındı, işlem hacmi şoke etti
Kahramanmaraş'ta öğrencilerin eşyaları velilere teslim ediliyor
Kahramanmaraş'ta öğrencilerin eşyaları velilere teslim ediliyor
Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Galatasaray'da önemli projeler için geri sayım başladı
Galatasaray'da önemli projeler için geri sayım başladı
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Cansız bedeni bulundu mu?
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Cansız bedeni bulundu mu?
FETÖ sanığı firari eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı
FETÖ sanığı firari eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 3 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 3 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
İsrailli bakana ait resmi araç tarafından ezildi! Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrailli bakana ait resmi araç tarafından ezildi! Filistinli çocuk hayatını kaybetti
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Merkez Bankası rezervlerinde artış