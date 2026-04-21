Gülistan Doku'nun kaydını sildirdi denmişti! Tutuklanan başhekimin ifadesine bakın

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, kayıt silme iddialarında yetkinin bilgi işlem personeli ve firmada olduğunu söyledi. Çağdaş Özdemir, "Tahminen silindiği yönünde görüşüm vardır" dedi. Eski başhekim dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile olan görüşmesini de anlattı.

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı. Kadın Doğum Uzmanı olan Özdemir’in Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, hem başhekimlik görevini istemediğini söyledi hem de kayıtlar üzerindeki yetkinin kendisinde olmadığını savundu.

Vali Tuncay Sonel'in makamına gidip...

Özdemir, başhekimlik sürecine ilişkin şunları söyledi:

-“Ben bu görevi kendim istemedim, hatta o dönemin Valisi olan Tuncay Sonel’e atamamın yapıldığı ilk aylarında kendi makamına gidip, Sayın Valim ben bu 2 görevi yapmakta zorlanıyorum diye 2-3 kez ifade ettim ancak pandemi sebebi ile olduğunu düşünüyorum, herhangi bir değişim olmadı”

Kayıtları silme yetkisi kimde?

Özdemir’e 2019 ve 2020 yıllarında Tunceli Devlet Hastanesi kayıtlarının silinmesi ve düzeltilmesi işlemlerinde kimin yetkili olduğu da soruldu. Özdemir'in yanıtı şu oldu:

-“Hastane kayıtlarının silinmesi, düzeltilmesi, eklenmesi hususlarında bu personeller ve firmanın kendisi yetkiliydi, benim yada başka bir hastane çalışanında böyle bir yetki yoktu. Yetki olmadığı gibi bilgi ve beceriside yoktu. Benim de bu konu ile ilgili yetkim olmadığı gibi becerimde yoktur. Silme işlemi ile ilgili şöyle örnek vererek anlatmak istiyorum; A isimli şahsın Hastane müracatı alınıp TCKN’ den dolayı olası yanlış kaydedilmesi durumunda, Bilgi İşleme kaydı açan Polikinlik ya da Acil sekreteri yazılı belgeyi 2 Müdür Yardımcısına imzalatıp, havalesini sağlayarak Yücel beye yazılı olarak dilekçesini verir, Yücel bey gerekli silme, düzeltme ve ekleme işlemlerini yapar, bu tarz konular benim bilgimi gerektirecek konular değildir, daha önce yapıldıysa da bilgim yoktur.”



"KAYITLARIN TAHMİNEN SİLİNDİĞİ..."

İfadede, POLNET sistemi üzerinden 7 Ocak’ta sorgu yapıldığı ve tutanak tutulduğu, ancak daha sonra bu kayıtlara ulaşılamadığı da gündeme geldi.

Özdemir, bu konuda bilişim uzmanlarının inceleme yapması gerektiğini söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

-"Bahse konu POLNET sisteminin Polislerin kullanmış olduğu sorgu sistemi olarak biliyorum. POLNET’ in de verileri Hastaneden aldığını biliyorum. 7 Ocak’ ta böyle bir POLNET sorgusu yapılıp tutanak tutulduysa herhalde böyle bir şey vardır.

-Sonrasında bu kayıtlara ulaşılamıyorsa silinmiştir. Başkaca bir açıklaması olup, olmadığı konusunda bir bilgim yok, bu konuyu bilişim uzmanlarının çözmesi gerekli. Tahminen silindiği yönünde görüşüm vardır."

RAPORLAR NEDEN EKSİK?

Gülistan Doku'nun eksik epikriz raporları hakkındaki sorulara Özdemir'in yanıtı şöyle oldu:

-“Bu imza Başhekim yardımcılarıma ait olabilir geçmişte de ben olmadığım zaman işler aksamasın diye atmış olabilirler. Ben bu evrak ile ilgili o dönemde Gülistan Doku hakkında bilgi istenildiğini biliyorum, Başhekim yardımcılarım bana evrakı hazırlayıp gönderdiklerini söylemişlerdi, ama içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum, eklerinde sunular epikriz raporlarının eksikliğinden de bir bilgim yoktur”



SİLİNEN KAYITLAR İÇİN SORUMLU BİLGİ İŞLEM

Özdemir’e, “Gülistan Doku’ nun bahse konu hastane kayıtlarına silme talimatını size kim verdi? Siz bu silme işlemini kime yaptırdınız?” sorusu da yöneltildi. Özdemir ise sorumluluğu reddederek şu ifadeleri kullandı:

-“Ben yukarıda da bahsettiğim gibi kimse ile bu konu hakkında ve Gülistan Doku hakkında hiç bir görüşmem olmadı, bahse konu Akgün firmasının yazısında belirtildiği hususlar yapıldı ise bunda benim bir sorumluluğum ve bilgim yoktur. Bu tamamen Bilgi İşlemciler ve yazılım şirketi olan Sisoft’ un sorumluluğunda ve kontrolünde olan işlemlerdir. Benim Kullanıcı yetkilerimde o dönem böyle bir yetkim yoktu.

- Firma ile hizmet sözleşmemiz vardır. Benim normal Polikinlik Hizmetleri ve Hastane istatislikleri konusunda kullanıcı yetkim vardır. Bu konu hakkında bir bilgim olmadığı için silme işleminide kimin yaptığını, ya da kimin yaptırdığını bilmiyorum. Bana kimse bu işlemi yapma konusunda talimat vermedi, veremezde çünkü ben böyle kötü bir işi yapacak değilim, benim meslek etiğime, kişisel karakterime yakışmayan durumdur. Maddi, manevi bir problemim olmadığı için hiçbir vaatle kimse bana bu tarz yasal olmayan, yanlış işlemleri yaptıramaz”