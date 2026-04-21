Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervlerinde toparlanma hız kazandı: 17 Nisan haftasında yaklaşık 3,5 milyar dolar artış kaydeden toplam rezervlerin, 174,3 milyar dolar seviyesine yükseldiği hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki hareketlilik devam ediyor. 17 Nisan 2026 ile sona eren haftalık döneme ilişkin öncü veriler, toplam rezervlerde belirgin bir toparlanmanın yaşandığını ortaya koydu. Yapılan hesaplamalara göre, bankanın rezervleri bir önceki haftaya kıyasla milyarlarca dolarlık artış kaydetti.

HAFTALIK ARTIŞ 3,5 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Matriks Haber’in TCMB verilerinden yola çıkarak yaptığı analizlere göre, 10 Nisan haftasında 170,9 milyar dolar seviyesinde olan toplam rezerv miktarı, 17 Nisan haftasında yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir ivme kazandı. Bu yükselişle birlikte Merkez Bankası’nın kasasındaki toplam tutarın 174,3 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor.

TARİHİ ZİRVE SONRASI TOPARLANMA EĞİLİMİ

Merkez Bankası rezervleri, 2026 yılının ilk ayında rekor seviyeleri test etmişti. 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören rezervler, takip eden dönemdeki dalgalanmaların ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi. 17 Nisan haftasında kaydedilen yaklaşık 3,5 milyar dolarlık artış, rezervlerin son dönemdeki en dikkat çekici haftalık performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

RESMİ RAKAMLAR PERŞEMBE GÜNÜ İLAN EDİLECEK

Piyasa profesyonellerinin ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği bu öncü hesaplamalar, TCMB’nin perşembe günü yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ile netlik kazanacak.

Merkez Bankası’nın resmi rezerv verilerini 23 Nisan Perşembe günü saat 14.30 itibarıyla kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu açıklamayla birlikte, brüt rezervler ve net uluslararası rezervlerin alt kalemlerindeki değişimler de resmiyet kazanmış olacak.

Ekonomik Tablo:

10 Nisan Haftası: 170,9 Milyar Dolar

17 Nisan Haftası (Tahmini): 174,3 Milyar Dolar

Haftalık Değişim: +3,5 Milyar Dolar

Tarihi Zirve (30 Ocak 2026): 218,2 Milyar Dolar