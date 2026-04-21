Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervlerinde toparlanma hız kazandı: 17 Nisan haftasında yaklaşık 3,5 milyar dolar artış kaydeden toplam rezervlerin, 174,3 milyar dolar seviyesine yükseldiği hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerindeki hareketlilik devam ediyor. 17 Nisan 2026 ile sona eren haftalık döneme ilişkin öncü veriler, toplam rezervlerde belirgin bir toparlanmanın yaşandığını ortaya koydu. Yapılan hesaplamalara göre, bankanın rezervleri bir önceki haftaya kıyasla milyarlarca dolarlık artış kaydetti.

HAFTALIK ARTIŞ 3,5 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Matriks Haber’in TCMB verilerinden yola çıkarak yaptığı analizlere göre, 10 Nisan haftasında 170,9 milyar dolar seviyesinde olan toplam rezerv miktarı, 17 Nisan haftasında yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir ivme kazandı. Bu yükselişle birlikte Merkez Bankası’nın kasasındaki toplam tutarın 174,3 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor.

TARİHİ ZİRVE SONRASI TOPARLANMA EĞİLİMİ

Merkez Bankası rezervleri, 2026 yılının ilk ayında rekor seviyeleri test etmişti. 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören rezervler, takip eden dönemdeki dalgalanmaların ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi. 17 Nisan haftasında kaydedilen yaklaşık 3,5 milyar dolarlık artış, rezervlerin son dönemdeki en dikkat çekici haftalık performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

RESMİ RAKAMLAR PERŞEMBE GÜNÜ İLAN EDİLECEK

Piyasa profesyonellerinin ve ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği bu öncü hesaplamalar, TCMB’nin perşembe günü yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ile netlik kazanacak.

Merkez Bankası’nın resmi rezerv verilerini 23 Nisan Perşembe günü saat 14.30 itibarıyla kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Bu açıklamayla birlikte, brüt rezervler ve net uluslararası rezervlerin alt kalemlerindeki değişimler de resmiyet kazanmış olacak.

Ekonomik Tablo:

10 Nisan Haftası: 170,9 Milyar Dolar
17 Nisan Haftası (Tahmini): 174,3 Milyar Dolar
Haftalık Değişim: +3,5 Milyar Dolar
Tarihi Zirve (30 Ocak 2026): 218,2 Milyar Dolar

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Arçelik'ten 261 milyon dolarlık hisse satışı için imza
Arçelik'ten 261 milyon dolarlık hisse satışı için imza
Reel Kesim Güven Endeksi nisan ayında azaldı
Reel Kesim Güven Endeksi nisan ayında azaldı
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
Türkiye Basın Federasyonu'ndan Özgür Özel'in açıklamalarına tepki
Hastane odasında 80 yaşındaki babasına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti
Hastane odasında 80 yaşındaki babasına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti
'Keser döner sap döner' diyen Özel'e AK Parti'den yanıt : Biz şerbetliyiz vız gelir
'Keser döner sap döner' diyen Özel'e AK Parti'den yanıt : Biz şerbetliyiz vız gelir
ING Türkiye'den emeklilere 32 bin liraya varan promosyon fırsatı
ING Türkiye'den emeklilere 32 bin liraya varan promosyon fırsatı
Giresun'da ihracat 1 milyar doları geçti! OSB'lerde istihdam yüzde 50 arttı...
Giresun'da ihracat 1 milyar doları geçti! OSB'lerde istihdam yüzde 50 arttı...
HÜRJET'i uçuracak milli yazılıma ihracat kapısı da açıldı
HÜRJET'i uçuracak milli yazılıma ihracat kapısı da açıldı
Kesilen cezalar buraya aktarılacak: Yeni fon kuruluyor!
Kesilen cezalar buraya aktarılacak: Yeni fon kuruluyor!
Taner Akkuş: Claude Mythos “Dijital Deccal”
Taner Akkuş: Claude Mythos “Dijital Deccal”
Özkan Yalım'ı ailesi bile görmek istemiyor ziyarete giden tek isim bakın kim?
Özkan Yalım'ı ailesi bile görmek istemiyor ziyarete giden tek isim bakın kim?