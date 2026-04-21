İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 3 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 3 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan 3 şüpheli hakkında, 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suma Han" isimli eğlence mekanına yönelik 8 Aralık 2025'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cengiz Can Atasoy ile Tuğrulbey Aran ve devamında yakalanan Hakan Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 31 Aralık'ta tutuklanan Cengiz Can Atasoy ve Tuğrulbey Aran ile 7 Ocak'ta tutuklanmasına karar verilen Hakan Yıldız'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve yer sağlama" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarından 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

