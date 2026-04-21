Milyonlarca emekli bekliyor! Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Ankara’da emeklilerle ilgili konuşulan yeni düzenlemelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, özellikle maaş artış sisteminde köklü değişikliklerin gündemde olduğunu belirterek, “Emekliye aslında formül aranıyor. Aranmıyor değil” dedi.
Erdursun’un aktardığına göre en çok öne çıkan başlık, zam sisteminin değişmesi. Mevcut uygulamada en düşük emekli maaşına yapılan artışların yerine, prim esaslı bir modelin konuşulduğunu ifade etti.
Uzman isim, "Nasıl bir formül aranıyor? Şimdi en düşük emekliye zam konusu kalkacak, maaşa göre zam yani daha doğrusu yüksek prim ödeyene yüksek zam yapılacağı konuşuluyor" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALKACAK
Yeni modelde, düşük maaşlara sürekli taban artış yapılması yerine bu uygulamanın zamanla kaldırılmasının planlandığını söyleyen Erdursun, "En düşük emekli maaşına da artık sürekli artış yapmak yerine yavaş yavaş en düşük emekli maaşı konusunun ortadan kaldırılması planlanıyor" diyerek prim gün sayısı ve ödenen tutara göre artış yapılacağını vurguladı.
DEĞİŞİM İÇİN TARİH VERDİ
Bu değişikliklerin kısa vadede yürürlüğe girmesinin beklenmediğini belirten Erdursun, takvim konusunda da "Bu noktada bunun da 2027’de hayata geçirileceği söyleniyor" diyerek tarih verdi.