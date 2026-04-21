Fatih'te Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulunmuştu! Sebebi belli oldu, 5 tutuklama

Fatih'te geçen yıl otelde ölü bulunan Hollanda uyruklu 2 çocuğun, ilaçlama sonrası alüminyum fosfit maddesinden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine gözaltına alınan otel işletmecisi ile ilaçlama firması sahibinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 22 Ağustos 2025'te Beyazıt Hamam Sokak'taki otel odasında Hollanda pasaportuyla kayıtlı aileden Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf'un (17) ölü bulunmasına, babanın ise ağır halde hastanede tedavi altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar sürüyor.

Böcek ailesinin de yaşamını yitirmesine neden olan madde

Çalışma kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna göre 2 çocuğun ölüm nedeninin, yine Fatih'te bir otelde zehirlenme şüphesiyle fenalaşan Böcek ailesinin de yaşamını yitirmesine neden olan ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfit (fosfin) maddesinden olduğu tespit edildi.

Otel işletmecisi ve ilaçlama şirketi sahibi de tutuklandı

Bunun üzerine dün polis ekipleri, otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), temizlik görevlisi Özbekistan uyruklu Shakhla A, ilaçlama şirketi sahibi Murat E. (47) ve ilaçlamayı yapan çalışan Sezer S'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

