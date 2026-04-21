BIST 14.399
DOLAR 44,89
EURO 52,91
ALTIN 6.903,13
HABER /  GÜNCEL

41 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 111 şüpheli gözaltına alındı, işlem hacmi şoke etti

Diyarbakır merkezli 41 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Abone ol

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamındaki MASAK raporunda, işlem hacimleri 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 111 şüpheli gözaltına alındı.

Dosya kapsamında 190 banka ve kripto para hesaplarına ve 14 şüphelinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya el konuldu.

41 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 111 şüpheli gözaltına alındı, işlem hacmi şoke etti - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" demişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise geçtiğimiz günlerde "81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım" açıklamasında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
