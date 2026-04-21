Derbi öncesi gerilim tırmandı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap
Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce iki kulüpten de peş peşe açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını bitime 3 hafta kala 7'ye yükseltecek ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek.
Müsabakanın beraberlikle sonuçlanması durumunda ise iki takım arasındaki puan farkı 4'te kalacak ve son 3 haftaya bu şekilde girilecek.
Fenerbahçe'nin derbiden zaferle ayrılması durumunda ise iki ekip arasındaki puan farkı 1'e inecek ve son 3 hafta kala heyecan tavan yapacak.