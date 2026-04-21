Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevinden uzaklaştırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama geldi.

 İçişleri Bakanlığınca, Adana'nın Yüreğir ilçesi Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 'rüşvet vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Nisan 2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

