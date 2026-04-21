Okullarda güvenlik için tedbirler yolda! Okul bahçelerine girişler...

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından eğitim kurumlarında güvenlik ve huzurun artırılması amacıyla çok katmanlı yeni bir eylem planı hazırlanırken, geniş kapsamlı tedbirler hayata geçirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullara yönelik saldırıların ardından kurumlarda eğitim ortamının güvenliği ve huzuru konusunda bir dizi faaliyetin yürütülmesine ilişkin mesaisini artırdı. Okulların güvenliğine ve huzuruna ilişkin kapsamlı çalışmalar sürerken, Bakanlığın gündemine aldığı çalışmalarla ilgili merak edilen 5 soru ve cevapları şöyle:
1- Okullara giriş ve çıkışların nasıl olması planlanıyor?
Yürütülecek çalışmalarla, okullarda velilerin sadece belirlenen bekleme alanlarında bulunması, velilerin okul binası içinde serbest dolaşmasına müsaade edilmemesi ve öğrencinin izinli çıkışı veya sağlık sorunları nedeniyle teslim alınması gerektiğinde velinin okula çağrılması planlanıyor.
Okul ve veli arasındaki iletişimi güçlendirmek için hayata geçirilen Veli Randevu Sistemi etkin hale getirilecek. Randevu saatleri dışında ebeveynler dahil olmak üzere ilgisiz kişilerin okul bahçesine girmelerine izin verilmemesi ve ziyaretçilerin güvenlik taramasından geçirildikten sonra içeri alınmaları gündemdeki çalışmalar arasında yer alıyor.
2- Okullarda zorunlu kamera sisteminin bulundurulması ve turnikeli geçiş sistemine geçilmesi gündemde mi?
Okullarda zorunlu kamera sistemine ve turnikeli geçiş sistemine geçilmesi de Bakanlığın kurumlarda huzurun ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları arasında bulunuyor.
3- Öğrencilerin dijital bağımlılığına ilişkin çalışmalar yapılacak mı?
Evet. MEB tarafından öğrencilerin dijital bağımlılığına yönelik öğretmenlere ve velilere rehber ile kılavuz gibi kaynaklar hazırlanmıştı. Bu kapsamda bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların da yapılması hedefleniyor. Öğrencilerin dijital bağımlılığına karşı ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla velilere yönelik destek ve danışma hattı oluşturulacak. Söz konusu hat aracılığıyla velilere, çocukların ekran süresi yönetimi, sosyal medya kullanımı ve dijital risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda rehberlik verilmesi planlanıyor.