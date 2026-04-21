BIST 14.600
DOLAR 44,89
EURO 52,88
ALTIN 6.915,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hastane odasında 80 yaşındaki babasına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti

Kahramanmaraş'ta Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım, oğlu Hasan Yıldırım'ın fiziksel saldırısına uğradı. Görüntüler büyük tepki çekerken 54 yaşındaki adam, ifadesinde "Bir anlık öfke ile oldu" diyerek kendini savundu.

Abone ol

Tepki toplayan olay önceki akşam Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi içerisinde meydana geldi. Hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darp edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bir jandarma personeli, hastane dışından odayı telefon ile kayda aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, kayıtta Hasan Yıldırım'ın hasta yatağında yatan babası Ramazan Yıldırım'ı darp ettiği görüldü.

Hastane odasında 80 yaşındaki babasına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti - Resim: 0

Sabah'ta yer alan habere göre; Hasan Yıldırım olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hastane odasında 80 yaşındaki babasına dehşeti yaşattı! Savunması pes dedirtti - Resim: 1

"Bir anlık öfke ile yaptım"

İfadesinde ise "Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile yaptım. Ama boğma gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ÖNCEKİ HABERLER
