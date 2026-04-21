İran: ABD ordusunun ticari gemimize el koyması ateşkesin ihlalidir

İran: ABD ordusunun ticari gemimize el koyması ateşkesin ihlalidir

İran, ABD ordusunun İran bayrağı taşıyan "Touska" adlı ticari gemiyi alıkoymasını en güçlü şekilde kınadığını ve bunun ateşkesin ihlali olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ticari geminin alıkonulması "yasa dışı" ve "terörist" bir eylem olarak nitelendirildi.

Gemi mürettebatı ile ailelerinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu uygulamanın uluslararası hukukun ve son ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, gemi ile mürettebatının derhal serbest bırakılması talep edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün  İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunarak el konulduğunu duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin de buna misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti. 

İsa Aras Mersinli'nin rehberlik öğretmeni arayınca annesi bakın ne yapmış
İsa Aras Mersinli'nin rehberlik öğretmeni arayınca annesi bakın ne yapmış
Bahçeli'den okul saldırıları açıklamaları "Evlatlarımız dijital kuşatma altında"
Bahçeli'den okul saldırıları açıklamaları "Evlatlarımız dijital kuşatma altında"
Saldırıların ardından okullarda yeni dönem! Zorunlu olacak
Saldırıların ardından okullarda yeni dönem! Zorunlu olacak
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 4 kaleci adayı belirlendi
Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 4 kaleci adayı belirlendi
ABD'li Valentina Gomez'in İngiltere'ye girişi yasaklandı
ABD'li Valentina Gomez'in İngiltere'ye girişi yasaklandı
Üniversite öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti
Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı
Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı
IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada
IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı
‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ifşa oldu! Dürüst diye küfür etmişler
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ifşa oldu! Dürüst diye küfür etmişler