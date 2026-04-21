CHP'li belediyede skandal konuşmalar ortaya çıktı! Böyle küfür etmiş

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile zabıta müdürünün ses kayıtları ortaya çıktı.

CHP’li birçok belediyenin kamu düzenini ve huzuru sağlamakla görevli zabıta teşkilatını, iş adamlarını haraca bağlama mekanizmasına çevirdiği ortaya çıktı. Skandalın bir örneği Ataşehir Belediyesinde yaşandı. Başkan yardımcısı ile zabıta müdürünün esnafa çökme diyaloğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tutanaklarına yansıdı.

DÜRÜSTLÜĞE KÜFÜR

Başkan yardımcısının İçerenköy’de bir işletmeye rüşvet için “ilgilen” diyerek baskı yapılmasını istediği buna karşılık zabıta müdürünün “Başkanım aradım şerefsizim. Bir gram kaçağı yok. Ruhsatı, depoyu mepoyu hep almışlar. Şerefsiz böyle var ya dört dörtlük. Yani ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim. Yani bir açığı yok. İşgali yok bir şeyi yok. Nasıl bi adammış böyle. Çok muazzam bir yer bulmuş p.venk. Yani deposunun ruhsatı falan her şeyi bina milim milim gram gram doğru. Ölçtürdüm, milim milim doğru” cevabını verdiği belirlendi.

CHP'li belediyede skandal konuşmalar ortaya çıktı! Böyle küfür etmiş - Resim: 0

HEYKELİNİ DİKELİM

Başkan yardımcısının aldığı cevaba karşılık “Zor bulunur yani. Türkiye’de böyle bunun heykelini dikelim” diye espri yaptığı öğrenildi. Esnafa telefondan ulaşamadıklarını ve iletişim bilgilerini ruhsattan bulduklarını söyleyen zabıta müdürünün “Telefonunu bulduk. Bir görüşeceğiz bakalım” ifadesiyle başkan yardımcısını teskin etmeye çalıştığı kayıtlara yansıdı.

HEPSİ GÖZALTINDA

Ataşehir Belediyesine yönelik hafta sonu yapılan yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız ve Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum
Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum
MİT operasyonu nefes kesti 11 şüpheli tutuklandı örgüt elebaşı itirafçı oldu
MİT operasyonu nefes kesti 11 şüpheli tutuklandı örgüt elebaşı itirafçı oldu
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
'Yorum değil bilgi' denildi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı
'Yorum değil bilgi' denildi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı