CHP'li belediyede skandal konuşmalar ortaya çıktı! Böyle küfür etmiş

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile zabıta müdürünün ses kayıtları ortaya çıktı.

CHP’li birçok belediyenin kamu düzenini ve huzuru sağlamakla görevli zabıta teşkilatını, iş adamlarını haraca bağlama mekanizmasına çevirdiği ortaya çıktı. Skandalın bir örneği Ataşehir Belediyesinde yaşandı. Başkan yardımcısı ile zabıta müdürünün esnafa çökme diyaloğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tutanaklarına yansıdı.

DÜRÜSTLÜĞE KÜFÜR

Başkan yardımcısının İçerenköy’de bir işletmeye rüşvet için “ilgilen” diyerek baskı yapılmasını istediği buna karşılık zabıta müdürünün “Başkanım aradım şerefsizim. Bir gram kaçağı yok. Ruhsatı, depoyu mepoyu hep almışlar. Şerefsiz böyle var ya dört dörtlük. Yani ayakkabısı fazla olsa boğazına bineceğim. Yani bir açığı yok. İşgali yok bir şeyi yok. Nasıl bi adammış böyle. Çok muazzam bir yer bulmuş p.venk. Yani deposunun ruhsatı falan her şeyi bina milim milim gram gram doğru. Ölçtürdüm, milim milim doğru” cevabını verdiği belirlendi.

HEYKELİNİ DİKELİM

Başkan yardımcısının aldığı cevaba karşılık “Zor bulunur yani. Türkiye’de böyle bunun heykelini dikelim” diye espri yaptığı öğrenildi. Esnafa telefondan ulaşamadıklarını ve iletişim bilgilerini ruhsattan bulduklarını söyleyen zabıta müdürünün “Telefonunu bulduk. Bir görüşeceğiz bakalım” ifadesiyle başkan yardımcısını teskin etmeye çalıştığı kayıtlara yansıdı.

HEPSİ GÖZALTINDA

Ataşehir Belediyesine yönelik hafta sonu yapılan yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız ve Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.