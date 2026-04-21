Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukası uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını teslimiyet masasına dönüştürmek ve savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirtti.

Meclis Başkanı Kalibaf, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde sahada yeni kartları devreye sokmaya hazırlandık." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum
Donald Trump: Savaşı büyük farkla kazanıyorum
MİT operasyonu nefes kesti 11 şüpheli tutuklandı örgüt elebaşı itirafçı oldu
MİT operasyonu nefes kesti 11 şüpheli tutuklandı örgüt elebaşı itirafçı oldu
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
'Yorum değil bilgi' denildi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı
'Yorum değil bilgi' denildi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı
Özgür Özel'den olay sözler: Ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır ne bir AK Partili siyasetçi kalır
Özgür Özel'den olay sözler: Ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır ne bir AK Partili siyasetçi kalır
Küresel oyuncu haline gelen Limak Holding 50 yaşında
Küresel oyuncu haline gelen Limak Holding 50 yaşında
Sandoz Türkiye 2025 yılı İhracat Şampiyonları Listesinde üçüncü sırada
Sandoz Türkiye 2025 yılı İhracat Şampiyonları Listesinde üçüncü sırada