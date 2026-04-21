Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı

Shakhtar Donetsk'in başında başarılı bir sezon geçiren Arda Turan, 1-0 kazandıkları son maçın ardından duygusal anlar yaşadı. Maçın bitmesiyle Turan dizlerinin üzerine çökerken; gözyaşlarını da tutamadı.

Ukrayna Premier Ligi’nin 24. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Arena Lviv’de ligin iyi takımlarından Polessya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda baskısını artıran Arda Turan'ın Shakhtar Donets'i, aradığı golü 56. dakikada Valerii Bondar ile buldu. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk yolunda avantaj

Puanını 54 yapan ve 1 maç eksiği olan Shakhtar Donetsk en yakın takipçisi LNZ ile puan farkını 3'e çıkardı.

Maçın son düdüğünden sonra duygusal anlar yaşayan teknik direktör Arda Turan, diz çökerek secdeye gitti. Dua ettikten sonra rakip takımın hocasını tebrik eden Turan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir ilki başardı

Arda Turan'ın Shakhtar'ı Polissya karşısında modern UPL tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Shakhtar Donetsk, bugüne kadar Polissya Zhytomyr’e karşı 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Ayrıca rakibine hiç gol atılamamıştı.

Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Bu sonuçla birlikte puanını 54’e yükselten Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. Polessya ise 46 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.