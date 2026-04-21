Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'

2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturmasında bir gizli tanığın daha ifadesi çıktı. O dönem üniversitede öğrenci olan G.Y., Mustafa Türkay Sonel'in ve Umut Altaş'ın sürekli çapkınlık yaptığını, Altaş'ın kendine Mustafa Türkay Sonel'in bir kızı hamile bıraktığını anlattığını açıkladı.

Gülistan Doku soruşturmasının tutuklu şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde Gülistan’ı tanımadığını söylerken, arkadaşı G.Y. verdiği ifadede kendisini yalanladı.

"MUSTAFA SONEL'İN BİR KIZI HAMİLE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 6 yıl önce Munzur Üniversitesi'nde öğrenci olan G.Y., “Mustafa Türkay Sonel, kendisine ait BMW marka arabası ile yanıma geldiğinde arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm tabancayı, dolu şarjörünü ve mermilerini bana göstermişti. Ayrıca, Mustafa Türkay ve Umut Altaş sürekli çapkınlık yapıyorlardı. O dönemde Umut Altaş bana Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını da anlatmıştı” dedi.

"KAYBOLMA OLAYINI ÖRTBAS ETTİĞİNİ DUYDUM"

G.Y., “Gülistan’ın Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğu, bu Rus uyruklu çocuğun babasının o dönemde Tunceli Emniyeti’nde polis olduğu ve bu polisin Gülistan’ın kaybolma olayını örtbas ettiğini duydum. O dönem Umut Altaş ile Gülistan Doku’nun kaybolma olayını konuşurken Umut Altaş bana Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili olarak, yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar demişti” diye konuştu.

VALİNİN OĞLUNUN İFADESİ

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in beyanları, sadece teknik verilerle değil, kendi içindeki tutarsızlıklarla da dikkat çekmişti. Baz tespitlerine rağmen Sonel, “Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam” demişti. Öte yandan, Gülistan Doku’nun bir Gençlik Merkezi’nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen güne dair daraltılmış baz raporları Sonel’i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel’in verdiği ifade şu şekildeydi: “Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum, ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir.”