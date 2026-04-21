Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun soruşturmasında bir gizli tanığın daha ifadesi çıktı. O dönem üniversitede öğrenci olan G.Y., Mustafa Türkay Sonel'in ve Umut Altaş'ın sürekli çapkınlık yaptığını, Altaş'ın kendine Mustafa Türkay Sonel'in bir kızı hamile bıraktığını anlattığını açıkladı.
Gülistan Doku soruşturmasının tutuklu şüphelisi Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde Gülistan’ı tanımadığını söylerken, arkadaşı G.Y. verdiği ifadede kendisini yalanladı.
"MUSTAFA SONEL'İN BİR KIZI HAMİLE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞTİ"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 6 yıl önce Munzur Üniversitesi'nde öğrenci olan G.Y., “Mustafa Türkay Sonel, kendisine ait BMW marka arabası ile yanıma geldiğinde arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm tabancayı, dolu şarjörünü ve mermilerini bana göstermişti. Ayrıca, Mustafa Türkay ve Umut Altaş sürekli çapkınlık yapıyorlardı. O dönemde Umut Altaş bana Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını da anlatmıştı” dedi.
"KAYBOLMA OLAYINI ÖRTBAS ETTİĞİNİ DUYDUM"
G.Y., “Gülistan’ın Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğu, bu Rus uyruklu çocuğun babasının o dönemde Tunceli Emniyeti’nde polis olduğu ve bu polisin Gülistan’ın kaybolma olayını örtbas ettiğini duydum. O dönem Umut Altaş ile Gülistan Doku’nun kaybolma olayını konuşurken Umut Altaş bana Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili olarak, yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar demişti” diye konuştu.
VALİNİN OĞLUNUN İFADESİ
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in beyanları, sadece teknik verilerle değil, kendi içindeki tutarsızlıklarla da dikkat çekmişti. Baz tespitlerine rağmen Sonel, “Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam” demişti. Öte yandan, Gülistan Doku’nun bir Gençlik Merkezi’nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen güne dair daraltılmış baz raporları Sonel’i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel’in verdiği ifade şu şekildeydi: “Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum, ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir.”
GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA KİM NEYLE SUÇLANIYOR?
*Tuncay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi. Gözaltına alındı. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek ve cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor.
*Mustafa Türkay Sonel: Vali Tuncay Sonel’in oğlu. Tutuklandı. Gülistan Doku’ya tecavüz etmekle, hamile olduğunu öğrenince de öldürmekle suçlanıyor.
*Erdoğan Elaldı: İl Özel İdaresi çalışanı. Gülistan Doku ile en son temas kuran kişi. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.
*Gökhan Ertok: İhraç edilmiş bir polis. “Gülistan Doku’nun telefon verilerine erişip son mesaj trafiğini silmekle (Kişisel verileri ele geçirip delil yok etmekle) ve suçluyu kayırmakla” suçlanıyor. Tutuklandı.
*Şükrü Eroğlu: Vali Tuncay Sonel’in koruması. Valiyle birlikte soruşturmayı yanlış yönlendirip cinayeti örtbas etmekle suçlanıyor. Tutuklandı.
*Çağdaş Özdemir: Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi. Gülistan Doku’nun muayene için gittiği hastanenin yöneticisi ve hastane görüntülerini sildirmekle suçlanıyor.
*Süleyman Önal ve Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi’nde teknik personel. Kamera kayıtlarını silmekle suçlanıyorlar.
*Uğurcan Açıköz: Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temas eden isimlerden biri.
*Zeynal Abakarov: Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı. Olaydan önce Gülistan Doku’yla temasta. Baş zanlılar arasında.
*Cemile Yücer ve Engin Yücer: Zeynal Abakarov’un annesi ve üvey babası. Suç delillerini yok etmek ve gizlemekle suçlanıyor.
*Umut Altaş: Baş şüphelilerden. Yurt dışına gitmiş. İtirafları soruşturmaya yön verdi.
*Celal Altaş ve Nurşen Arıkan: Umut Altaş’ın anne babası. Delilleri karartmakla suçlanıyorlar.