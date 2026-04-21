'Yorum değil bilgi' denildi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı

Gazeteci Can Özçelik, "yorum değil bilgi" diyerek cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini iddia etti.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programına katılan gazeteci Can Özçelik, Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimi ile kurduğu temaslarda Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıkmayacağını, aksine bu ismi desteklediğini iddia etti.

Özçelik’in "yorum değil, bilgi" olarak paylaştığı detaylara göre İmamoğlu, cezaevinde olmasına rağmen partisinin önünü açmak adına Mansur Yavaş isminin en güçlü seçenek olduğunu düşündüğünü savundu.

MANSUR YAVAŞ’TAN YENİ YOL HARİTASI

Gazeteci Özçelik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bugün CHP yönetimine yönelik yaptığı 'ortak tutum belirlemesi' yönündeki çağrısının, İmamoğlu’ndan gelen bu destekle birleştiği ifade etti. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Gökhan Günaydın’ın "yeni bir yol bulalım" açıklamalarının, aslında Yavaş’ın adaylığına hazırlık süreci olduğu belirtti.

Özçelik, İmamoğlu’nun Mansur Yavaş’a "Seni desteklerim" bilgisini ilettiğini ve Yavaş’ın çıkışının arkasında bu 'yeşil ışığın' olduğunu savundu.

FATİH ATİK: “İMAMOĞLU BAŞKA PARTİLERE DE 'ADAYIM YAVAŞ' DEMİŞ”

Özçelik'in sözlerinin üzerine konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı destekleyeceğini başka parti yöneticilerine de söylediğini açıkladı.

"Ekrem İmamoğlu bunu farklı siyasi partilerden isimlere de söylemiş. 'Ben Özgür Özel'e de söyledim. CHP'nin adayı Mansur Yavaş olmalı. Mansur'u destekliyorum' demiş."