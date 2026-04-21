İsrail ordusundan skandal 'sivilleri vurun' talimatı

Abone ol

İsrail basını, ordunun geniş bir alanda işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki askerlerine, silahsız da olsa "yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel emir verdiğini yazdı.

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, geçici ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönmeye çalışan sivillerin "İsrail ordusunun bölgede yaşadığı en büyük zorluklardan biri" haline geldiği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda geçici ateşkese varılmasının ardından İsrail'in zorla yerinden ettiği Lübnanlılar ülkenin güneyindeki evlerine dönmeye başladı.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki geniş bir alanın işgal altında tutulduğunu gösteren bir harita ve "yaklaşılması yasak" beldeler ve köyler listesi yayınlayan İsrail ordusunun, 19-20 Nisan'da geri dönüşü engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

İsrail ordusunun, bölgedeki askerlere, silahsız dahi olsa "yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel bir emir verdiği aktarılan haberde, uluslararası kamuoyunun İsrail'in Lübnan'daki işgaline karşı çıkması ve sivillere ateş açılması durumunda gösterilecek tepki nedeniyle bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılar düzenlemesine de dikkati çekilen haberde, Hizbullah'ın 16 Nisan'dan beri İsrail'e saldırı düzenlememesine karşın, ateşkesin Litani Nehri'nin kuzeyinde geçerli olduğu mesajı veren İsrail ordusunun, 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece Litani Nehri'nin kuzeyinde bir roket fırlatıcısı tespit edildiği iddiasıyla düzenlediği saldırının, ateşkesin ihlali ve izah edilemez olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart’ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.