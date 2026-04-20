Okul saldırganının atış yaptığı poligondaki görevli polis, görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırganın olaydan önce emniyete ait poligonda atış yaptığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine poligonda görevli bir polis memuru görevden uzaklaştırılırken, olayla bağlantılı sorumluluklar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının poligonda atış yapmasıyla ilgili 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın faili İsa Aras Mersinli'nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu'nda 13 Nisan Pazartesi günü babasıyla atış yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu tespit üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y, aynı gün valilik makam oluruyla görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

