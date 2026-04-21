Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz

Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ meselesini kapatma kararı aldıklarını belirterek, geçmiş tartışmaların geride bırakılması gerektiğini söyledi. Azerbaycan ile kalıcı barış için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, barış anlaşması ve bölgesel işbirliği projelerinin süreci güçlendireceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunun artık kurcalanmaması gerektiğini söyleyerek, "Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.

Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, Azerbaycan ile ilişkilerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barışın kalıcı hale gelmesi için somut mekanizmaların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, bu sürecin halihazırda başlatıldığını ve ilerletilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Paşinyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hayata geçirilmesi ile barış anlaşmasının imzalanarak onaylanmasının, sürecin daha ileri düzeyde kurumsallaşması açısından temel adımlar olacağını dile getirdi.

Sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri arasındaki temasların, ikili ticaretin, siyasi, kültürel ve insani diyaloğun geliştirilmesinin de barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Paşinyan, partisinin bu alanlarda atılacak adımları teşvik edeceğini ve destekleyeceğini bildirdi.

Paşinyan, bölgedeki geçmişe dair tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın daha iyi olacağını savundu
Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın daha iyi olacağını savundu
Karabük İdmanyurdu, Pazarspor maçının gelirini kanser hastasına bağışladı
Karabük İdmanyurdu, Pazarspor maçının gelirini kanser hastasına bağışladı
Okul saldırganının atış yaptığı poligondaki görevli polis, görevden uzaklaştırıldı
Okul saldırganının atış yaptığı poligondaki görevli polis, görevden uzaklaştırıldı
Trabzonspor'dan hakem ve VAR kararlarına tepki
Trabzonspor'dan hakem ve VAR kararlarına tepki
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sona erdi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sona erdi
Kolombiya’da "Türk Haftası" etkinliği düzenlendi
Kolombiya’da "Türk Haftası" etkinliği düzenlendi
Macaristan Başbakanı'ndan Netanyahu sözleri: Gelirse tutuklarız
Macaristan Başbakanı'ndan Netanyahu sözleri: Gelirse tutuklarız
ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı
ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde