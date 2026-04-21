ABD Kongre binası önündeki savaş karşıtı gösterilere gözaltı

ABD Kongre binası önündeki savaş karşıtı gösterilere gözaltı

ABD'nin başkenti Washington'daki Kongre binasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kongre binasının "Cannon Rotunda" isimli ana salonunda kendilerini "Savaş Karşıtı Gaziler" olarak tanıtan bir grup protesto gösterisi düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin polis tarafından kelepçelendiği görüldü.

Kimisi engelli olduğu için koltuk değnekleri veya tekerlekli sandalyelerle protestoya katılan grubun çok sayıda üyesinin gözaltına alınması, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

ABD askeri elbisesi giyen göstericilerin taşıdığı dövizlerde, "Bir diğer savaşı kaldıramayız", "İran'a karşı savaşı durdurun" gibi ifadeler yer aldı.

Protesto sırasında ABD milli marşını çalan, savaşta ölen ABD askerleri için saygı duruşunda bulunan ve sembolik bayrak katlama töreni düzenleyen savaş karşıtları, başkent polisi tarafından plastik kelepçeler takılarak gözaltına alınırken protestocular polise direnmeden sessiz eylemlerine devam etti.

Söz konusu protesto, ABD'nin İran ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak ikinci tur müzakerelerin başlayacağı gün yaşandı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un yerine gelecek isim belli oldu
Apple'ın CEO'su Tim Cook'un yerine gelecek isim belli oldu
İsrail ordusundan skandal 'sivilleri vurun' talimatı
İsrail ordusundan skandal 'sivilleri vurun' talimatı
Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz
Paşinyan: Karabağ konusunu kapatıyoruz
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Özgür Özel’den 'Onursal Adıgüzel' çıkışı: Aramıza nifak sokanı affetmeyeceğim
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Özkan Yalım'ı partide tutana hakkımı helal etmem
Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın daha iyi olacağını savundu
Trump, İran'la imzalayacakları anlaşmanın daha iyi olacağını savundu
Karabük İdmanyurdu, Pazarspor maçının gelirini kanser hastasına bağışladı
Karabük İdmanyurdu, Pazarspor maçının gelirini kanser hastasına bağışladı
Okul saldırganının atış yaptığı poligondaki görevli polis, görevden uzaklaştırıldı
Okul saldırganının atış yaptığı poligondaki görevli polis, görevden uzaklaştırıldı
Trabzonspor'dan hakem ve VAR kararlarına tepki
Trabzonspor'dan hakem ve VAR kararlarına tepki
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sona erdi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sona erdi
Kolombiya’da "Türk Haftası" etkinliği düzenlendi
Kolombiya’da "Türk Haftası" etkinliği düzenlendi