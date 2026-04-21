Özkan Yalım'ı ailesi bile görmek istemiyor ziyarete giden tek isim bakın kim?

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı parti yönetimi ve ailesinden ziyaret eden olmadı. Otel odasında basılan Özkan Yalım'ı bugüne kadar avukatları dışında sadece bir isim ziyaret etmiş. CHP’de kesin ihraç süreci ise 11 Mayıs’ta masaya yatırılacak.

Otel odasında belediye çalışanıyla yakalanan ve rüşvet, yolsuzluk, irtikap soruşturması kapsamında 30 Mart’ta tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tarafından cezaevinde ziyaret edilmediği öğrenildi. Özel'in Yalım'a tepkili olduğunu belirten kurmaylar, "Ortaya çıkan görüntüleri Genel Başkanımız tasvip etmediğini söylemişti. Ziyaret hem kamuoyu tepkisini çeker hem de doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

3 sevgilisi olduğu ortaya çıkan Özkan Yalım, belediye çalışanı olan sevgilisi ile otelde basılmıştı. Özkan Yalım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.

AİLESİ DE ZİYARET ETMEDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Özkan Yalım'ı boşanma aşamasında olduğu eşinin ve ailesinin de ziyaret etmediği belirtildi.

Yalım'ı tutuklandığı günden bu yana yalnızca partinin bazı hukukçu kurmaylarının ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gökan Zeybek'in bir defa ziyaret ettiği öğrenildi.

İHRACI 11 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK



Öte yandan daha önce parti üyeliği askıya alınan ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Özkan Yalım'ın dosyasının YDK'nın 11 Mayıs'ta yapacağı toplantıda görüşüleceği ifade edildi.