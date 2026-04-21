Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir.

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.

Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir.

ÖNCEKİ HABERLER
IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada
IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı
‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ifşa oldu! Dürüst diye küfür etmişler
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ifşa oldu! Dürüst diye küfür etmişler
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel'e sert yanıt
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gizli tanık! "Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti'