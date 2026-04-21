ABD'li Valentina Gomez'in İngiltere'ye girişi yasaklandı

İngiltere, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD’li Valentina Gomez’in mayısta Londra’da yapılması planlanan aşırı sağcı yürüyüşe katılmak üzere ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez’in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez’in İngiltere’de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti.

Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

Daha önce ABD’nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs’ta yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon’ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği “Krallığı Birleştir” eylemine katılacağını, İngiltere’ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD’li rapçi Kanye West’in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Üniversite öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi feci kazada hayatını kaybetti
Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı
Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kendi siyasi yetersizliğinin ispatı
IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada
IVECO Türkiye'den üç kampanya bir arada
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "sanığa özel muamele yapıldığı" iddialarını yalanladı
‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
‘İsa Aras Mersinli ölmedi’ iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ifşa oldu! Dürüst diye küfür etmişler
CHP'li belediyede skandal konuşmalar ifşa oldu! Dürüst diye küfür etmişler
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturması! Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Meclis Başkanı Kalibaf açıkladı! İran'ın müzakereyi kabul etmeme sebebi...
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Yavaş'ın 'harekete geçmeliyiz' mesajına CHP'den yanıt! Yol haritası belli
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Arda Turan son düdüğün çalmasıyla gözyaşlarını tutamadı
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?
Bir soruşturma izni daha! Bomba iddia Mansur Yavaş istifa mı edecek?